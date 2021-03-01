В Китае упал самолет метеорологической службы: пятеро погибших

В Китае потерпел крушение самолет метеорологической службы с пятью сотрудниками на борту. Самолет упал на жилые дома в городском округе Цзиань, передает Корреспондент.
При крушение также был ранен один местный житель на земле. Его госпитализировали, угрозы жизни нет.
Из-за падения были также повреждены три жилых здания. Отмечается, что самолет Beechcraft B300 King Air 350 выполнял плановый полет по разведке дождевых облаков.
Сейчас спасатели обнаружили тела всех погибших. Причины катастрофы устанавливаются.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.