Запорожца, который изнасиловал и убил администратора сауны, посадили на 15 лет

В Запорожье завершено рассмотрение дела об изнасиловании и убийстве администратора сауны, которое произошло 26 ноября 2015 года в Александровском районе города.
Обвиняемый признан виновным по ч. 3 ст. 153 УК Украины в редакции от 01.06.2010) и в умышленном убийстве, совмещенном с насильственным удовлетворением половой страсти неестественным способом (п. 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Злоумышленнику назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Также наложено взыскание материального и морального вреда в сумме 387 тыс. 445 грн.
Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина признал вину в убийстве и возражал против обвинения в удовлетворении половой страсти неестественным способом.
Коллегия судей версию обвиняемого не приняла во внимание ввиду того, что во время судебного заседания было получено достаточно доказательств вины обвиняемого. Также судом признано обстоятельством, отягчающим наказание - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, убийство произошло в оздоровительном комплексе «Евросауна». Чтобы попасть внутрь помещения, полицейские позвонили владельцу сауны. Когда же входная дверь была открыта, наряд обнаружил труп 57-летней женщины-администратора с признаками насильственной смерти. Во время дальнейшего обследования помещений заведения служебный пес привел полицейских к мужчине, который находился в одном из них. Задержанным оказался 38-летний житель города. Ранее он проблем с законом не имел.
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