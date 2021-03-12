«Украина дает сдачи»: Зеленский объяснил, что происходит в стране. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам и кратко описал то, что происходит в Украине в последнее время. Текст обращения опубликован на сайте ОП.
Глава государства поблагодарил всех присутствующих вчера членов СНБО «за важную работу, активную позицию и готовность защищать государственные интересы Украины».
«Не секрет, что последние решения СНБО вызвали значительный резонанс. Одобрение в обществе и, разумеется, возмущение тех, кто находит в решениях СНБО свои фамилии и свой бизнес. Сегодня я подведу промежуточные итоги, расставлю точки над «и» и простым языком объясню вам - нашим гражданам Украины, что происходит. Коротко я описал бы этот процесс тремя словами: Украина дает сдачи. Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного - справедливости. Справедливости, которая долгие годы для обычных людей была даже не дефицитом. Пока мы с вами верили, что справедливость есть, и безуспешно пытались ее найти, некоторые присваивали себе государственные ресурсы, недра, стратегические предприятия, трубопроводы и даже, как оказалось, - Конституционный Суд Украины. Одним словом - все, что «плохо лежит», - сказал президент.
Он напомнил, что восстановление справедливости в Украине было одним из его ключевых обещаний.
«Прежде всего мы пресекли попытки расколоть Украину пропагандой и дезинформацией. 2 февраля 2021 года была заблокирована деятельность лиц, которые считали нормой вести бизнес на временно оккупированных территориях Украины и финансировать дезинформационные батальоны, атаковали украинцев залпами лжи и манипуляций. Конечно, всем интересно - почему это не было сделано предыдущим руководством страны за все годы войны? Пожалуй, вопрос риторический. Возможно, они действовали по логике «мухи - отдельно, конфеты - отдельно».
Также президент напомнил, что 19 февраля были заблокированы активы, имущество, аннулированы лицензии и разрешения предприятий, связанных с Виктором Медведчуком. Также было поручено вернуть в государственную собственность нефтепровод «ПрикарпатЗападтранс». И выяснить, при каких обстоятельствах в 2015 году в частной собственности оказался государственный нефтепровод длиной почти полторы тысячи километров.
О предприятии «Мотор Сич»
«Также справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считал, что не у государства, а в частных руках может оказаться контрольный пакет акций над стратегическими оборонными предприятиями Украины, в частности «Мотор Сич», а также могут присваиваться земли и недра, которые принадлежат народу Украины. Как вообще это произошло? Опять же - риторический вопрос. Но ответы на них найдут правоохранительные органы совместно с Государственной службой геологии и недр. Граждане должны знать, каким образом и на каких условиях рядом лиц в Украине были получены те или иные ресурсы.
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«Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями «большой бизнес» и «олигархический класс».
А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно - ты готов работать законно и прозрачно хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих? Первое - поддерживается. Второе - заканчивается».
О деоккупации и реинтеграции Крыма