Как проходит строительство запорожских мостов. Фото

РепортерUA, фото САД 18 Мар 2021 - 11:16

На строительстве запорожских мостов сейчас работы продвигаются сразу на нескольких объектах. Об этом сообщили в пресс-службе САД региона.

Так, работы ведутся на балочном мосту (низовой части) - сооружениях № 3, 4 и 5, на вантовом - сооружениях № 9 и 10, а также на железнодорожном путепроводе (по ул. Тюленина, на подъезде к мосту Преображенского) - сооружении № 18 и съезде с вантового моста - сооружении № 16.

В круглосуточном режиме мостостроители работают и на строительной площадке № 1 в районе Кривой бухты. На строительство автотранспортной магистрали задействовано почти 400 мостостроителей.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

public://uploads/photos/162192605_3817844721656055_7567400658820379255_o.jpg
public://uploads/photos/162091328_3817844648322729_3439329564288708380_o.jpg
public://uploads/photos/162409411_3817843718322822_4858128545672189164_o.jpg
public://uploads/photos/161773028_3817844414989419_1571000098512492170_o.jpg

public://uploads/photos/161953366_3817844194989441_2237566875721353709_o.jpg
public://uploads/photos/162173888_3817843274989533_611956537884838368_o.jpg
public://uploads/photos/162508120_3817843504989510_4802063932506305252_o.jpg
public://uploads/photos/161791774_3817843508322843_315215021864516574_o.jpg
public://uploads/photos/161781653_3817843814989479_3854560463655516716_o.jpg
public://uploads/photos/161756652_3817842818322912_8310645218762494005_o.jpg
public://uploads/photos/161926570_3817842951656232_613463015033559717_o.jpg
public://uploads/photos/161783563_3817843698322824_3186842328454272796_o.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...