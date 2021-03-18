Как проходит строительство запорожских мостов. Фото

На строительстве запорожских мостов сейчас работы продвигаются сразу на нескольких объектах. Об этом сообщили в пресс-службе САД региона.
Так, работы ведутся на балочном мосту (низовой части) - сооружениях № 3, 4 и 5, на вантовом - сооружениях № 9 и 10, а также на железнодорожном путепроводе (по ул. Тюленина, на подъезде к мосту Преображенского) - сооружении № 18 и съезде с вантового моста - сооружении № 16.
В круглосуточном режиме мостостроители работают и на строительной площадке № 1 в районе Кривой бухты. На строительство автотранспортной магистрали задействовано почти 400 мостостроителей.
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