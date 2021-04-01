В Запорожье ушел из жизни директор театра им. Магара

В Запорожье ушел из жизни директор областного театра им. В.Г. Магара Владимир Николаевич Панькин. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского областного совета.
На 67-м году жизни остановилось сердце Заслуженного работника культуры Украины, директора и художественного руководителя Запорожского академического областного украинского музыкально-драматического театра им. В. Г. Магара Запорожского областного совета - Владимир Николаевич Панькина. Более 7 лет он посвятил служению запорожскому зрителю именно в стенах театра Магара.
В памяти земляков и трудового коллектива он навсегда останется профессионалом своего дела, талантливым и мудрым руководителем.
«Внезапная смерть Владимира Панькина - невосполнимая потеря для коллектива, театрального сообщества города, для всей сферы культуры Запорожской области и Украине. За годы работы в театре Владимиром Панькиным проделан огромный путь по формированию репертуара и признание его зрителем. Под его руководством создан профессиональный коллектив, который признан в Украине. На первом месте для выдающегося директора всегда были актеры и искусство. Мудрым, талантливым и искренним Владимир Николаевич навсегда останется в сердцах тех, кто его знал. Человек с непревзойденным юмором, который полностью отдал себя служению культуре Запорожской области и родного театра», - отметили сотрудники театра.
По информации заместителя главы Запорожской ОГА Златы Некрасовой, Владимир Панькин скончалася от COVID-19.
РепортерUA выражает слова скорби и соболезнования родным и близким Владимира Николаевича.
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