Правительство утвердило новые нормы питания в украинских школах

РепортерUA 07 Апр 2021 - 16:56

Правительство утвердило новые нормы питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха. В частности, теперь ограничено количество соли и сахара, жиров, запрещено использование колбасных изделий, сосисок. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

«С кейтерингом, диетическим питанием и в соответствии с нормами ВОЗ. Обновлено нормы питания детей в организованных коллективах», - написал Ляшко.

Так, Ляшко отметил, что изменилось:

• Ограничено количество соли и сахара, жиров, запрещено использование колбасных изделий, сосисок, рыбных консервов, что будет способствовать профилактике развития избыточного веса и ожирения, развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

• Порядком организации питания предоставлена возможность выбирать эффективную модель организации питания с учетом особенностей соответствующего заведения - кейтеринг, путем сдачи пищеблока учреждения в аренду для организации питания детей и собственными силами учреждения.

• Впервые предусмотрено требование по организации питания детей с особыми диетическими потребностями на основании медицинской справки.

Нормы обновлено с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения о принципах здорового питания и с учетом физиологических потребностей детей в основных пищевых веществах и энергии.

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