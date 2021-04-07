Правительство утвердило новые нормы питания в украинских школах

Правительство утвердило новые нормы питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха. В частности, теперь ограничено количество соли и сахара, жиров, запрещено использование колбасных изделий, сосисок. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.
«С кейтерингом, диетическим питанием и в соответствии с нормами ВОЗ. Обновлено нормы питания детей в организованных коллективах», - написал Ляшко.
Так, Ляшко отметил, что изменилось:
• Ограничено количество соли и сахара, жиров, запрещено использование колбасных изделий, сосисок, рыбных консервов, что будет способствовать профилактике развития избыточного веса и ожирения, развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
• Порядком организации питания предоставлена возможность выбирать эффективную модель организации питания с учетом особенностей соответствующего заведения - кейтеринг, путем сдачи пищеблока учреждения в аренду для организации питания детей и собственными силами учреждения.
• Впервые предусмотрено требование по организации питания детей с особыми диетическими потребностями на основании медицинской справки.
Нормы обновлено с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения о принципах здорового питания и с учетом физиологических потребностей детей в основных пищевых веществах и энергии.
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