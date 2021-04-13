Запорожцев приглашают к обсуждению дальнейшего развития Хортицы

Председатель облгосадминистрации Александр Старух рассказал о проведении национальной дискуссии по развитию острова Хортица и пригласил к участию всех желающих.
– На прошлой неделе мы посетили заповедник, посмотрели, что в течение шести лет здание музея не работает и находится в аварийном состоянии. Было решено, что начнем первоочередные работы по устранению аварийности. Но очень важно провести общенациональную дискуссию по дальнейшему развитию острова Хортица. Первый этап обсуждений уже запланирован на эту пятницу, 14 апреля. Из-за карантина мероприятие пройдет в онлайн-формате, - рассказал Александр Старух.
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Приобщиться к дискуссии может каждый желающий. Для этого нужно лишь заполнить «Google-форму» по ссылке.
К обсуждению пригласили специалистов не только регионального, но и национального и международного уровня. В дискуссии примут участие один из идеологов строительства «Запорожской Сечи» Николай Томенко, лидер группы «Антитела» Тарас Тополя, который является молодежным послом ЮНИСЕФ, певец Сашко Положинский и многие другие.
Мероприятие будет проходить на базе хаба организации «Запорожье. Платформа совместных действий». Это будет первый этап общественной дискуссии, которая будет продолжена.
Ранее РепортерUA сообщал о том, что на реконструкцию Музея истории запорожского казачества выделят 70 млн грн.
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