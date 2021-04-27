В Запорожье на балочном мосту начался второй этап надвижки. Фото

В Запорожье на балочном мосту стартовал очередной этап надвижки металлоконструкций через р. Старый Днепр. Об этом сообщили в Службе автодорог.
По словам заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Запорожской области Александра Шандыбы, пока на объекте строительства автотранспортной магистрали задействовано 511 работников генерального подрядного предприятия ООО «ОНУР».
Общее расстояние продольной надвижки пролетного строения моста через. Старый Днепр составляет более 405 м.п. Сегодня же продолжается технологический процесс по надвижению второго этапа - длиной 96 метров. Мостостроители установят часть временной конструкции пролетного строения (аванбек) на капитальную опору № 3, расположенной в русле р. Старый Днепр.
Аванбек — это консольная конструкция временного типа, применяемая при установке пролетных строений мостов методом продольной надвижки. Ее прикрепляют спереди к надвигаемому пролетному строению.
Всего же запланировано пять этапов.
Напомним, что первый этап надвижки секции состоялся 2 апреля, во время визита на объект строительства заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, председателя Укравтодора Александра Кубракова, директора департамента по развитию дорог Укравтодора Андрея Ивко, народного депутата Украины Артема Кунаева и председателя Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха. Тогда мостостроители надвинули секцию на опору на длину 67 метров.
Ранее РепортерUA сообщал о том, что 25 апреля мостостроители смонтировали первую секцию вантового моста автотранспортной магистрали через Днепр.
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