При нападении на детсад в Китае пострадали 18 человек

РепортерUA 28 Апр 2021 - 13:40

На юге Китая в городе Бэйлю в Гуанси-Чжуанском автономном районе 18 человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом на детский сад. Об этом сообщает портал Pengpai в среду, 28 апреля.

Известно, что нападение произошло примерно в 14:00 по местному времени (09:00 по Киеву) в одном из частных детских садов.

Среди пострадавших 16 детей и двое воспитателей. Два ребенка в тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыла полиция и ей удалось задержать нападавшего. Сейчас выясняются его мотивы.

Пострадавшие оперативно доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

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