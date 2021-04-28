При нападении на детсад в Китае пострадали 18 человек

На юге Китая в городе Бэйлю в Гуанси-Чжуанском автономном районе 18 человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом на детский сад. Об этом сообщает портал Pengpai в среду, 28 апреля.
Известно, что нападение произошло примерно в 14:00 по местному времени (09:00 по Киеву) в одном из частных детских садов.
Среди пострадавших 16 детей и двое воспитателей. Два ребенка в тяжелом состоянии.
На место происшествия прибыла полиция и ей удалось задержать нападавшего. Сейчас выясняются его мотивы.
Пострадавшие оперативно доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
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