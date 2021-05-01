В Лос-Анджелесе умер миллиардер и меценат Эли Брод

РепортерUA 01 мая 2021 - 11:29

В американском Лос-Анджелесе на 88 году жизни умер миллиардер, меценат и коллекционер искусства, Эли Брод, сообщает Reuters.

Эли Брод умер 30 апреля во медицинском центре Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни.

Предприниматель заработал свое состояние на недвижимости и страховании, помогал финансировать Музей современного искусства, который открылся в 2015 году. Брод способствовал строительству соседнего концертного зала Уолта Диснея, а также художественного центра в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Его пожертвования также помогли открыть Broad Center в Йельской школе менеджмента и Broad Institute, исследовательский центр геномной медицины, созданный в партнерстве с Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом.

Брод родился в Бронксе, Нью-Йорк, в 1933 году и еще молодым переехал в Детройт с семьей. Там он начал свою карьеру как девелопер, строя односемейные дома в пригороде.

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