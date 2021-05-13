Как продвигается строительство запорожских мостов. Фото. Видео

РепортерUA 13 мая 2021 - 10:02

На сооружении мостовых переходов занято около 500 человек. Сегодня строители задействованы сразу на нескольких объектах.

Как сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА, активно работают на балочном мосту через. Старый Днепр. Там уже завершили два из пяти этапов надвижки. Мостостроители надвинули 163 метра металлической стрелы - почти 40% от запланированного.

В Кривой бухте, по-прежнему активно собирают секции для вантового моста. Уже готовы четыре конструкции из шести.

Как проходит строительство, смотрите на видео:

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

public://uploads/photos/picture_51_2.jpg
public://uploads/photos/picture_50_2.jpg
public://uploads/photos/picture_49_2.jpg
public://uploads/photos/picture_48_1.jpg

public://uploads/photos/picture_47_1.jpg
public://uploads/photos/picture_46_1.jpg
public://uploads/photos/picture_45_2.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...