Как продвигается строительство запорожских мостов. Фото. Видео

На сооружении мостовых переходов занято около 500 человек. Сегодня строители задействованы сразу на нескольких объектах.
Как сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА, активно работают на балочном мосту через. Старый Днепр. Там уже завершили два из пяти этапов надвижки. Мостостроители надвинули 163 метра металлической стрелы - почти 40% от запланированного.
В Кривой бухте, по-прежнему активно собирают секции для вантового моста. Уже готовы четыре конструкции из шести.
Как проходит строительство, смотрите на видео: