В Бразилии фиксируют сильнейшее наводнение за последние сто лет. Видео

В Бразилии самое сильное наводнение за последние сто лет. Об этом сообщает ТСН в понедельник, 17 мая.
Обильные дожди в крупнейшем штате страны - Амазонас - привели к увеличению уровня воды в реках. В двадцати муниципалитетах объявили режим чрезвычайной ситуации - там подтоплены целые районы, дома и улицы. Местные жители передвигаются на лодках и каноэ.
С последствиями наводнения столкнулись уже 350 тысяч человек - они либо эвакуированы, либо закрыты в отрезанных водой от цивилизации районах.
Непогода заставляет бразильских врачей доставлять вакцины лодками - от дома к дому.
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