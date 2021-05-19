Требовали деньги за бесплатные операции: стали известны подробности задержания двух запорожских врачей. Фото

Запорожские полицейские в одной из больниц города разоблачили коррупционную схему. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Как стало известно, речь идет о сотрудниках Коммунального некоммерческого предприятия «Городская больница № 3». Правоохранители установили, что двое врачей требовали и получали от пациентов оплату за медицинские услуги, которые относятся к бесплатным.
Вчера, 18 мая, правоохранители разоблачили одного из фигурантов сразу после получения 12 тыс. грн на операцию пожилой женщине. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сегодня, 19 мая, задержанному сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. По предварительным данным, общая сумма средств, полученных от преступной схемы составляет около 200 тыс. гривен ежемесячно.
Работники полиции проверяют причастность других должностных лиц медицинского учреждения к функционированию коррупционной схемы. Санкцией статьи (ч. 3 ст. 368 - Ред.) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.
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