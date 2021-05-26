Реконструкция музея, смотровой площадки и велодорожек: опубликован подробный проект перевоплощения Хортицы. Фото

На острове Хортица готовится обновление знаковых объектов. Департамент информационной деятельности и связей с общественностью ЗОГА опубликовал подробности концепции реконструкции Хортицы.
Как и было заявлено во время всеукраинской дискуссионной платформы «Хортица: выдающаяся история - большое будущее» на 2021 год запланировано восстановление смотровой площадки, казацкого круга и реставрация музея. Национальный заповедник «Хортица» обнародовал концепцию преобразований, разработчиком которых выступила компания BigCityLab и которая уже была представлена общественности во время обсуждений.
Напомним, что возрождение Хортицы - инициатива президента Украины Владимира Зеленского. Планируется не только обновить отдельные объекты, но и комплексно изменить территорию, после чего остров станет одним из ключевых туристических «магнитов» Украины. Ранее мы сообщали о том, что на данные работы планируется выделить почти 70 млн гривен.
Уже состоялись три этапа обсуждений в рамках всеукраинской дискуссионной платформы «Хортица: выдающаяся история - большое будущее». Первый был посвящен перспективам развития острова Хортица. Во время второго этапа для широкого круга общественности была представлена концепция обновлений на острове. Третий этап был посвящен теме защиты и сохранения природы Хортицы. Проект преобразований на Хортице, запланированных на 2021, официально был представлен с участием Министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.
- В Запорожье презентовали проект реконструкции Музея истории казачества и Кургана единства Украины. Фото
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