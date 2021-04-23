В Запорожье презентовали проект реконструкции Музея истории казачества и Кургана единства Украины. Фото

РепортерUA 23 Апр 2021 - 14:58

Сегодня, 23 апреля, в историко-культурном комплексе «Запорожская Сечь» презентовали проект преобразований на Хортице, запланированных на 2021 год. В этом году планируется реставрация и открытие Музея истории Запорожского казачества и обновления Кургана единства Украины. Одним из участников мероприятия стал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Как сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА, концепт проекта предусматривает реконструкцию здания, строительство смотровой площадки, дорожек, благоустройство, озеленение территории вокруг и обновления Кургана.

В документе учтены важные элементы восстановления инфраструктуры острова, дополненные современными решениями с сохранением экосистемы. Например, на музейной площади, которая сейчас фактически не используется, появится общественное пространство. Здесь посетители Хортицы смогут общаться, отдыхать и осматривать все происходящее вокруг. Основные элементы площади - деревья, которые обеспечивают естественное затенение и деревянные лавки.

По словам главы региона Александра Старуха, решение хронических проблем Хортице стало возможным благодаря вниманию Президента Украины Владимира Зеленского, который взял под личный контроль обновления острова.

Хортице нужна системная, комплексная помощь, уверен Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, в социальные проекты национального масштаба должны быть привлечены ресурс и опыт крупного бизнеса, это успешная мировая практика.

- Мы начинаем большую работу по возрождению острова Хортица. Любые преобразования на острове возможны только с сохранением исторического и природного наследия. Предстоит масштабная работа. Осознавая, что государство собственными силами не сможет все сделать, мы позвали на помощь инвесторов, представителей крупного бизнеса с успешным опытом реализации проектов национального масштаба. Наша общая задача делать все качественно, прозрачно, советуясь с обществом, - отметил Александр Ткаченко.

Кроме того, сегодня был подписан Меморандум между Министерством культуры и информационной политики Украины, Запорожской областной государственной администрацией и ОАО «Запорожсталь», относительно консолидации усилий в возрождении острова Хортица. Этот документ определяет принципы и направления сотрудничества, а также взаимные намерения по культурного, туристического, научного, образовательного, инфраструктурного развития острова Хортица.

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