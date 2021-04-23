В Запорожье презентовали проект реконструкции Музея истории казачества и Кургана единства Украины. Фото

Сегодня, 23 апреля, в историко-культурном комплексе «Запорожская Сечь» презентовали проект преобразований на Хортице, запланированных на 2021 год. В этом году планируется реставрация и открытие Музея истории Запорожского казачества и обновления Кургана единства Украины. Одним из участников мероприятия стал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Как сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА, концепт проекта предусматривает реконструкцию здания, строительство смотровой площадки, дорожек, благоустройство, озеленение территории вокруг и обновления Кургана.
В документе учтены важные элементы восстановления инфраструктуры острова, дополненные современными решениями с сохранением экосистемы. Например, на музейной площади, которая сейчас фактически не используется, появится общественное пространство. Здесь посетители Хортицы смогут общаться, отдыхать и осматривать все происходящее вокруг. Основные элементы площади - деревья, которые обеспечивают естественное затенение и деревянные лавки.
По словам главы региона Александра Старуха, решение хронических проблем Хортице стало возможным благодаря вниманию Президента Украины Владимира Зеленского, который взял под личный контроль обновления острова.
- Мы начинаем большую работу по возрождению острова Хортица. Любые преобразования на острове возможны только с сохранением исторического и природного наследия. Предстоит масштабная работа. Осознавая, что государство собственными силами не сможет все сделать, мы позвали на помощь инвесторов, представителей крупного бизнеса с успешным опытом реализации проектов национального масштаба. Наша общая задача делать все качественно, прозрачно, советуясь с обществом, - отметил Александр Ткаченко.
Кроме того, сегодня был подписан Меморандум между Министерством культуры и информационной политики Украины, Запорожской областной государственной администрацией и ОАО «Запорожсталь», относительно консолидации усилий в возрождении острова Хортица. Этот документ определяет принципы и направления сотрудничества, а также взаимные намерения по культурного, туристического, научного, образовательного, инфраструктурного развития острова Хортица.
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