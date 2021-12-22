Депутаты приняли бюджет Запорожья на 2022 год

РепортерUA 22 Дек 2021 - 14:09

Сегодня, 22 декабря, во время 11-й сессии Запорожского горсовета депутаты приняли проект бюджета на 2022 год. За проголосовал 51 депутат из 57.

Отметим, что в целом на 2022 год доходы бюджета запланированы на уровне 9 млрд 684 млн грн. Из них 1 млрд 381 млн грн - трансферты из государственного бюджета. Большинство этих трансфертов составляет образовательная субвенция, предназначенная для выплаты заработных плат педагогам – 1 млрд. 295 млн грн. Расходы бюджета составят около 10 млрд. грн – 9 млрд. 942 млн грн.

Ряд проектов планируется профинансировать в рамках бюджета развития. В частности, реконструкцию нескольких парков и скверов по улицам Нагнибеды, Курузова, Спартака Маковского, Ивана Гутника-Залужного, Товарищеской и т.д. Сам бюджет развития составит чуть более 1,4 миллиарда гривен. Возрастут отчисления на медицину и питание детей в школах и детсадах.

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