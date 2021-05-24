Стало известно, какая фирма будет проводить реконструкцию здания музея на запорожской Хортице. Фото

В Запорожье на днях завершился аукцион и была определена фирма-победитель, которая должна провести реконструкцию здания Музея истории Запорожского казачества на острове Хортица. Общая сумма работ составила 69,2 миллиона гривен. Об этом сообщается в реестре публичных закупок «Prozorro».
Так, согласно договора подрядчик должен обновить фасад здания и внутреннего дворика Музея с утеплением, отремонтировать парапет и перила лестницы, заменить систему водоснабжения и установить конвекторы. В административном здании планируют заменить окна, двери и выполнить ремонт.
-
В Запорожье презентовали проект реконструкции Музея истории казачества и Кургана единства Украины. Фото
-
Сталактиты на потолке, тазики под ногами и падающие плиты: в каком состоянии находится Музей истории запорожского казачества. Фото
Также должны заменить кровлю. В экспозиционной части Музея понадобиться установить металлопластиковые витражи. Среди прочего еще закупят лавки и оборудуют систему видеонаблюдения.
Отметим, что в конкурсе на право проведения рексонтрукции приняли участие три фирмы – «Интерпромстрой» и «Вогнетривавтоматикасервіс» из Запорожья, а также киевская компания «ГЕОС-УКБ».
Победителем аукциона объявили компанию «ГЕОС-УКБ». Фирма зарегистрирована на Сергея Уманца, а директором числится Богдан Окольничий.