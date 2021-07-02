Реконструкция объектов на Хортице: как ведутся работы. Фото

Три недели назад на острове Хортица началось обновление знаковых объектов: холма с флагштоком, Музея и «Казачьего круга». Сегодня проверили ход выполнения работ.
Финансовый ресурс строительства - почти 100 млн гривен. Это 77,3 миллиона из государственного бюджета Министерства культуры и информационной политики и почти 20 млн гривен из областного бюджета. Строительные работы продолжаются полным ходом одновременно на нескольких локациях. Привлечены десятки единиц техники и строителей.
- Возрождение Хортицы - инициатива Президента Украины Владимира Зеленского. Этот проект реализуется под его личным контролем. Именно благодаря вниманию и настойчивости главы государства удалось начать обновление знаковых объектов на острове. Обновления легендарного острова Хортица в приоритетной зоне ответственности заместителя руководителя Офиса Президента и координатора президентской программы «Большая стройка» Кирилла Тимошенко. Именно Кирилл Тимошенко неоднократно заявлял, что цель программы - за несколько лет комплексно обновить 150 объектов культурного наследия. И именно он заявлял о завершении строительства мостов в Запорожье уже в этом году, которым, в частности, можно будет доехать на Хортицу, - заявил куратор проекта возрождения Хортицы от Офиса Президента Георгий Зубко.
На «Казачьем кругу» создают площадку (место для сцены), места для установки скульптур, продолжается обустройство пешеходных дорожек, инженерных сетей, объектов инфраструктуры, зоны отдыха и подключения модульного туалета. «Казачий круг» станет пространством для реализации общественных проектов: проведения форумов, концертов, масштабных мероприятий с большим количеством участников.
На крыше Музея завершают снятие аварийного покрытия. Запланировано отремонтировать фасад, расширить выставочную площадь, внутренний дворик укрыть стеклом. Также ремонтируют крышу админздания заповедника. На кургане формируют тропы и готовятся к установлению армокаркасов и бетонирования.
Предусматривается создание современных обзорных площадок, удобного подъема, реконструкция флагштока с государственным флагом. Курган на Хортице станет первым туристическим объектом в Украине, который станет доступным для любого. Например, дорожка на курган спроектирована под углом 5%, что соответствует нормам ДБН по доступности и позволит любому подняться на вершину и насладиться пейзажами. Также в соответствии с нормами, на каждые 0,8 м высоты предполагается ровное место, где можно сделать перерыв.
Проект преобразований на Хортице, запланированных на 2021, официально был представлен с участием Министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.
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В Запорожье презентовали проект реконструкции Музея истории казачества и Кургана единства Украины. Фото
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