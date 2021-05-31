Нанес 24 удара ножом: в Запорожской области будут судить нацгвардейца за убийство знакомого. Фото

Следователи теруправления ГБР в Мелитополе направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего Национальной гвардии Украины, который из мести убил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе официального ведомства.
Убийство произошло в январе 2021 года на берегу Каховского водохранилища в одном из сел Васильевского района. Установлено, что 29-летний подозреваемый решил отомстить знакомому из-за обиды и оскорблений в детстве. Он пригласил его на встречу в безлюдное место и ударил по лицу. Когда мужчина упал на землю, сержант достал из кармана нож и нанес ему 24 удара в область шеи, туловища и верхних конечностей. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Нацгвардеец обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
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