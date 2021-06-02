На Олимпийских играх в Токио отказались работать около 10 тысяч волонтеров

Около 10 000 из 80 000 волонтеров, которые зарегистрировались на помощь по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио-2020, бросили свою работу. В Японии большинство населения выступают против проведения в этом году перенесенных в 2020 году Игр.
Об этом сообщила 2 июня японская компания общественного телерадиовещания NHK со ссылкой на организаторов, передает Reuters.
Олимпийские игры в Токио-2020 были перенесены в прошлом году из-за пандемии коронавируса и должны начаться в этом году 23 июля.
Многие опросы общественного мнения показали, что большинство респондентов против проведения Игр этим летом во время пандемии.
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