Суд по ДТП на Бородинском: мать погибшего запорожского студента заявила, что водитель был под наркотиками. Фото

В Ленинском районном суде Запорожья вчера, 17 июня, продолжилось рассмотрение дела в отношении 21-летнего студента ЗНУ, который в конце марта совершил смертельное ДТП на ул. Бородинской. В то утро погиб 24-летний Ярослав Матюнин, а автомобиль BMW от удара разорвало напополам.
Заседание проходило в открытом режиме под председательством судьи Филипповой И.М. В ходе судебного разбирательства заслушали прокурора и начали исследовать письменные доказательства. Также были пересмотрены видеоматериалы с нагрудных камер патрульных полицейских. Другие записи просмотреть было невозможно по техническим причинам.
По результатам судебного заседания судом объявлен перерыв для вызова свидетелей и предоставления других видеоматериалов для их исследования. Следующее судебное заседание состоится 17 августа в 11:00.
Мать погибшего Ярослава Юлия Матюнина заявляла, что, ознакомившись с делом, обнаружила ряд неточностей, поэтому настаивала на исследовании доказательств в полном объеме. Кроме того, сегодня она заявила, что обвиняемый находился за рулем автомобиля под действием наркотических средств и сейчас это пытаются скрыть.
– Есть ряд недостатков, который были описаны в материалах дела. Непонятно, как в течение месяца проводилась экспертиза машины и невозможно установить скорость движения. Хотя есть камеры видеонаблюдения, я повторяла это неоднократно, - говорит мать погибшего Ярослава Матюнинка. - То есть это халатность наших органов, которые ведут следствие. Мне непонятно, как человек, виновный в смерти моего сына, находится на домашнем аресте, а очередное заседание перенесено аж на август. Человек просто с марта месяца сидит дома, он не лишен прав, он даже не понимает, наверное, что он совершил. Я утверждаю, что есть люди, которые общались с Ярославом (сыном Юлии - Ред.) практически до последней минуты смерти и которые его отговаривали садиться в эту машину. Потому что водитель был под действием наркотических препаратов. Это все скрывается. В данный момент взяты анализы только на алкогольное опьянение. Трезвый человек так вести себя не будет, ровно как и водитель, который давил до упора. Такое впечатление, что все сшито белыми нитками. Я хочу, чтобы он признался, в каком состоянии был. Потому что все говорят, что он был трезвый и адвокат так говорит. Это используется как смягчающее обстоятельство. И экспертизу никто не проводил и не собирается. В нашем городе это осуществить невозможно. Я в данном вопросе бессильна.
-
Суд по ДТП на Бородинском: мать запорожского студента опасается, что за смерть ее сына никто не ответит. Фото
Напомним, 21 марта, около шести утра, произошла авария на ул. Бородинской. Автомобиль «BMW» врезался в дерево и разлетелся на две части. В результате один человек погиб, еще двух людей из искореженного атвомобиля доставали спасатели. Обвиняемый - студент пятого курса ЗНУ, согласно постановлению Ленинского районного суда, находится под ночным домашним арестом. Ему запрещено покидать жилье с 22:00 до 6:00.
Погибший - 24-летний студент-медик Ярослав Матюнин. Ему 17 марта исполнилось 24 года. А 21 марта он погиб. В то утро они возвращались домой с караоке-бара. Он закончил медицинский университет и до момента смерти учился на интернатуре на детского отоларинголога. Со слов соседа, который рядом сидел в автомобиле, всю дорогу Ярик находился на пассажирском сидении возле водителя, а когда развезли ребят по домам: он пересел на заднее сиденье.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.