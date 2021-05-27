Суд по ДТП на Бородинском: мать запорожского студента опасается, что за смерть ее сына никто не ответит. Фото

Сегодня, 27 мая, в Ленинском районном суде Запорожья состоялось заседание по делу студента пятого курса, который 21 марта совершил ДТП на улице Бородинской. В то роковое утро погиб 24-летний студент Ярослав Матюнин, а от удара автомобиль BMW, за рулем которого находился 21-летний Артур Повшок, разорвало напополам.
Судебное заседание проходило в открытом режиме под председательством судьи Филипповой И.М. В суде заслушали прокурора, допросили потерпевшую сторону в лице матери погибшего парня - Юлии Матюниной. Также было принято решение об исследовании всех доказательств в полном объеме, на чем настаивала потерпевшая сторона.
Обвиняемый Артур Повшок и его адвокат
В связи с тем, что сегодня прокурор не готова была оглашать письменные доказательства, было принято решение заслушать их на следующем заседании. Сам обвиняемый во время судебного заседания заявил, что признает свою вину полностью, но от комментариев журналистам отказался.
Следующее заседание, на котором также запланирован допрос свидетелей, состоится 17 июня в 15:00.
Мать Ярослава Юлия Матюнина в комментарии РепортерUA рассказала о том страшном дне, когда узнала о гибели своего единственного ребенка.
«Это было воскресенье, полдевятого утра. За мной приехала машина – двое ребят и женщина. Она представилась мамой одного из ребят и сказала, что мой Ярослав попал в ДТП и разбился насмерть. Потом они отвезли меня на место происшествия. На месте аварии были остатки машины, а Ярослав лежал от дерева (в которое влетел автомобиль - Ред.) в десяти метрах. Ему 17 марта исполнилось 24 года. А 21 марта он погиб. Друзья подарили на день рождения микрофон, так как он очень любил петь. В то утро они возвращались домой с караоке-бара. Он закончил медицинский университет и до момента смерти учился на интернатуре на детского отоларинголога. Со слов соседа, который рядом сидел в автомобиле, всю дорогу Ярик находился на пассажирском сидении возле водителя, а когда развезли ребят по домам: кого на Бородинский, кого на Солнечный, мой сын пересел на заднее сиденье. Больше никто мне никаких подробностей не сообщал», - рассказывает Юлия Матюнина.
Погибший Ярослав Матюнин
Ярослав был единственным и очень желанным ребенком. После его смерти, по словам матери, оборвалась и их жизнь с отцом.
«Он был самым замечательным. Он был такой энергетической батарейкой... Когда мне было тяжело, он меня всегда воодушевлял. В прошлом году меня оперировали и он все время сидел рядышком. Я себе давала слово, что должна жить. Я не должна его предать», - рассказывает женщина.
Во время суда Юлия Матюнина заявила, что полагается на справедливое решение суда по данному делу. Сегодня она настаивала на исследовании доказательств в полном объеме, так как, ознакомившись с делом, обнаружила ряд неточностей.
«Так как я врач, больше всего бросилось в глаза описание паталогоанатома. Написано, что труп доставлен в темной куртке, но на всех видео даже видно, что это была белая курточка. Далее идет речь о зубах. Указано, что они природной целостности. И когда я сидела возле трупа на месте аварии, у него рот был приоткрыт, а в верхней челюсти части зубов не было, они лежали на языке. Когда я сказала об этом следователю, то он показал мне фотографию, там где торчит четыре зуба. Для меня по сей день это остается загадкой. Кроме того, есть неточности в указанной скорости в материалах дела. Месяц шла экспертиза. В моей голове не вмещаются эти события: сесть за неисправную машину в трезвом состоянии и лететь с такой огромной скоростью. Независимая экспертиза просчитала, что скорость была 170 км в час, то что мы прикинули – это 130-140 км в час. В деле же написано 80-100 км в час. Поэтому где справедливость? На скорости 80 км/час машину не разорвет пополам от удара. Естественно я прошу, чтобы разобрались со всеми доказательствами и предоставили их в письменной форме. И это только первые замечания, которые мне бросились в глаза. Из тех мелочей складывается все остальное. Кроме того, были нарушены мои права, как потерпевшей стороны, когда о первом досудебном заседании меня даже не оповестили. Сегодня судья вела себя корректно, а на первом заседании все были в шоке: такое впечатление, что я была обвиняемая. Хотя она к концу заседания так и оговорилась. Передо мной никто не извинялся. А вот когда мне от безысходности пришлось обращаться в СМИ, тогда все оживились и мама обвиняемого даже позвонила».
Юлия надеется, что если суд вынесет справедливое решение, то эта трагедия может послужить уроком для остальных и молодежь перестанет безответственно подходить к управлению автомобилем.
«На данный момент есть все предпосылки к тому, что его могут освободить. Следователь так и сказал, что в моем случае лучше, если ему дадут три года условно, потому что он три года должен вести себя подобающе. Если даже сейчас и осудят, то он может выйти к 30-летию Независимости Украины по амнистии. Я не знаю, как работают наши законы, но если это так, какой смысл нам жить в этой демократической стране? Поэтому я сегодня заявила, что несмотря на то, что у меня нет юридического образования, я не беру адвоката. Лучше эти деньги потрачу на цветы, которые буду сажать на могиле моего сына. Мне больше не остается ничего... Какие доводы в этом деле еще нужны? Слишком много у нас сейчас погибает людей в ДТП. Вот сейчас девочка - студентка медицинского университета лежит в 5-й горбольнице. Ее сбила машина на Набережной. Слишком много этих случаев... Мне уже не поможешь, сына я не верну, но вдруг в конце концов что-то измениться в нашей стране».
Напомним, 21 марта, около шести утра, произошла авария на ул. Бородинской. Автомобиль «BMW» врезался в дерево и разлетелся на две части. В результате один человек погиб, еще двух людей из искореженного атвомобиля доставали спасатели. Обвиняемый - студент пятого курса ЗНУ, согласно постановлению Ленинского районного суда, находится под ночным домашним арестом. Ему запрещено покидать жилье с 22:00 до 6:00.