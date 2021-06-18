В Мелитополе маленький ребенок жил на улице: его забрали в больницу. Фото

В Мелитополе выявили 8-летнего ребенка, который жил на улице. Об этом сообщили в Службе по делам детей Мелитопольского горсовета.
Сотрудники службы 17 июня провели рейд по двум адресам. По одному из них чиновники выявили 8-летнего ребенка, который жил просто под открытым небом. О ребенке на улице в службу по делам детей поступил анонимный звонок. Когда специалисты приехали по указанному адресу, то увидели ребенка посреди хлама и рядом двух взрослых. Они сообщили, что являются родителями ребенка, однако никаких документов, которые подтверждают личность мальчика у них с собой не было.
Ребенок сидел на картонной коробке, укрывался грязным одеялом. Мальчика забрали с улицы, сейчас он находится в больнице на обследовании.
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