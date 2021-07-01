В Запорожье ливень затопил многоэтажку: кровлю отремонтировали в прошлом году. Фото. Видео

В Коммунарском районе Запорожья затопило подъезд многоэтажного дома, расположенного на ул. Европейской, 38. В прошлом году в доме только отремонтировали кровлю за бюджетные средства. Сильно пострадал первый подъезд многоэтажки. Об этом РепортерUA рассказала одна из жительниц дома Юлия.
По словам женщины, топить подъезд начало с 1 июня, когда на город обрушились ливни и грозы. С начала вода текла в подъезде до первого этажа, позже сильно пострадали и квартиры жильцов. В некоторых недавно сделали ремонт.
Жители неоднократно обращались в управляющую компанию «Мрія», но реакции не последовало. Также обратились на службу 15-80. Рабочие приехали на место, но не смогли попасть на крышу.
– В течение лета прошлого года нам сделали ремонт кровли, - рассказывает Юлия. – Позже на ключ закрыли вход на крышу и мы туда не можем попасть. Ключи имеются у менеджера управляющей компании. 1 июня были сильные осадки и тогда начался настоящий потоп. Особенно сильно лило 19-20 июня. Затопило по первый этаж по подьезду. Мы обратились в службу 15-80 и к нам выехал рабочий. Он не смог попасть на саму крышу, сфотографировал все и сказал, что передаст информацию руководству. Нам потом объяснили, что делала ремонт даже не «Мрія». Городские власти выделили деньги на проведение работ подрядной организации, а «Мрія» должна была принимать у них эти работы. И поэтому именно управляющая компания должна разбираться, что и где течет. Но к нам больше никто из управляющей компании не приезжает. На звонки не отвечают.
РепортерUA обратился за комментарием в управляющую компанию «Мрія». Нам ответили, что действительно в 2020 году департамент ЖКХ городского совета выделил деньги на ремонт кровли.
– Кровля была сделана 100% по всей площади дома. Сегодня срок гарантии не прошел. У нас, действительно, есть заявки только от 1 подъезда - 14,10 и 8 квартиры. В 14-й квартире вода течет в коридоре, а в 10-й и 8-й - в подъезде. Мы написали письмо в департамент ЖКХ, чтобы подрядчик, который выполнял работы вернулся и переделал бесплатно. Мы в курсе проблемы, но вкладывать свои деньги и потом ложить их на плечи жильцов - не корректно, учитывая, что еще не истек срок гарантии, - заявили в компании.
РепортерUA готовит информационный запрос в Департамент ЖКХ, чтобы узнать в какие сроки будет устранена данная проблема и кто понесет ответственность за некачественно проделанные работы.