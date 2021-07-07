СБУ разоблачила миллионные махинации при ремонте взлетно-посадочной полосы аэропорта «Запорожье». Фото

СБУ разоблачила менеджмент Запорожского аэропорта на махинациях. Руководство этого стратегического объекта допустило нарушения при ремонте взлетно-посадочной полосы аэродрома. В результате государственному бюджету нанесен ущерб на более 9 млн грн.
По версии следствия, чиновник КП «Международный аэропорт Запорожье» «закрыл глаза» на некачественный ремонт полосы, который сделали еще в 2017-2018 годах. Вместо того, чтобы обратиться к подрядчику по гарантийным случаем, поскольку ремонт был ненадлежащего качества, он нашел новую компанию, которая занялась ремонтом этих самых участков.
«Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей привело к уплате двойной стоимости работ и, как следствие, в задачу экономический ущерб коммунальному предприятию на более чем 9 млн грн. В рамках ранее открытого уголовного производства следователями спецслужбы должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины», - говорится в сообщении.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке. Санкцией ч. 2 ст. 367 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штрафа от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
Напомним, кроме того, два чиновника коммунального предприятия «Международный аэропорт Запорожье» подозреваются в растрате бюджетных средств на сумму почти 500 тыс. грн. По данным следствия, директор предприятия и его подчиненный в течение 2017 - 2019 годов совершили растрату бюджетных средств, выделенных Запорожским городским советом на приобретение и ввод в эксплуатацию системы инструментального захода самолетов на посадку.
Ранее мы сообщаи, что 17 января 2020 года работники СБУ провели обыски на территории Международного аэропорта «Запорожье». Следственные действия касались дела, которое было открыто в 2015 году.
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