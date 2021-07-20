Убийство «Сармата»: Бердянский районный суд вынес приговор обвиняемым

Бердянский горрайонный суд 19 июля вынес приговоры обвиняемым в деле об убийстве бывшего добровольца батальона «Донбасс» Виталия Олешко (позывной «Сармат»), которое произошло в июле 2018 года. Реальный тюремный срок получил только мужчина, который, по версии следствия, стрелял в жертву. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемого Артема Матюшина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет.
«Гуппа лиц обвинялась в том, что 31 июля 2018 года в Бердянске, один из обвиняемых реализуя преступный умысел, направленный на умышленное убийство потерпевшего, в соответствии с преступным планом и распределенными ролями, с обреза ружья, изготовленного самодельным способом, умышленно совершил два прицельных выстрела в голову и в заднюю часть туловища потерпевшего, причинив ему два огнестрельных проникающих ранения туловища и головы, от которых потерпевший скончался», - отметили в суде.
Как передает Радио Свобода, что касается других обвиняемых в убийстве «Сармата», то суд принял оправдать их «из-за недоказанности совершения указанных уголовных правонарушений».
Напомним, 31 августа 2018 года в Бердянске произошло убийство бывшего бойца АТО Виталия Олешко. Стреляли из обреза охотничьего ружья. Выстрел в голову стал смертельным.
1 августа 2019 года, начальник ГУ НПУ в Запорожской области Сергей Комиссаров рассказал подробности задержания подозреваемых в убийстве.
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Печерский районный суд города Киева во время неанонсированного заседания поздно вечером 6 июня 2019 года отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста, участника боевых действий на Донбассе Виталия «Сармата» Олешко – Михаила Сигиды. Судья Сергей Вовк решил выпустить Сигиду из-под стражи под домашний арест.
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможно сокрытия полицейскими сведений о подготовке убийства ветерана АТО.
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