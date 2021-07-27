В рамках «Большого строительства» в Запорожской области стартовал ремонт территориальных дорог. Фото

Дорожники начали работы по текущему среднему ремонту территориальной автомобильной дороги государственного значения Т-04-01 Днепр - Васильковка - Покровское - Гуляйполе - Роды - Мелитополь на участке, проходящей в Запорожской области. Об этом со ссылкой на информацию Департамента информационной деятельности и связей с общественностью ЗОГА сообщает РепортерUA.
Ремонтники уже сняли 26,5 км старого дорожного покрытия, которое потеряло свои качественные характеристики. Также дорожники выполнили усиления основания на наиболее аварийных участках общей протяженностью более 11 км, и уложили выравнивающий слой - более 5 км автодороги.
Работы по текущему ремонту этой автодороги продолжаются.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.