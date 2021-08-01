Фоторепортаж: в Запорожье состоялся «Велопарад девушек»

РепортерUA 01 Авг 2021 - 12:13

Сегодня, 1 августа, в Запорожье стартовал «Велопарад девушек». Протяженность маршрута составила 6 километров, сообщает корреспондент РепортерUA.

В мероприятии поучаствовали сотни жительниц Запорожья. Они стартовали с площади Запорожской и финишировали возле Запорожского областного центра молодежи.

Велопробег организовали общественная организация «Спільно HUB» и Запорожский велоклуб. Представители организаций отмечают, что что «велопарад девушек разрывает шаблоны и призывает надеть то, что определяете вы, а не ваш велосипед».

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