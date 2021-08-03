Пожар в многоэтажке на Металлургов: пострадавших временно расселят в общежитие

Сегодня, 2 августа, поздним вечером вспыхнула кровля четырехэтажного жилого дома по проспекту Металлургов в Запорожье. В ЗОГА сообщают, что вероятной причиной возгорания является утечка газа.
На месте происшествия работают четыре бригады пожарных, ГСЧС, полиция и медики. Сейчас борьба с огнем продолжается, пожар все еще не локализирован.
Информация о пострадавших обновляется. Людей, которые лишились жилья, временно расселят в общежитие педагогического колледжа. Штаб консолидации пострадавших находится в школе № 66 по улице Рекордной, 1.
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