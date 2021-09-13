На Донбассе погиб разведчик из Запорожья

Во время выполнения боевого задания 11 сентября погиб запорожец, разведчик глубинной разведки 74 отдельного разведывательного батальона Денис Герман. Об этом сообщили в Запорожском областном военкомате.
Денис родился 29 сентября 1989 года в Запорожье. Учился в общеобразовательной школе № 91. Окончил «Классический частный лицей», получил высшее образование по специальности «Правоведение» и получил квалификацию магистра права.
29 сентября Денису должно было исполниться 32 года. Прощание с Героем состоится 14 сентября в 10:30 на Аллее Защитников (парк Металлургов).
Побратимы просят помочь семье Дениса, № карты мамы 4149499118589223 (Ольга Харитоненко).
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