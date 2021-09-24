До конца года в Запорожье обещают завершить строительство балочного моста. Фото

До конца года в Запорожье обещают завершить строительство балочного моста. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА.
По словам представителей Службы автомобильных дорог в Запорожской области, также через несколько недель можно будет перейти к вантовому мосту. Сегодня там завершают бетонирование пилонов, а кран «Захарий» строит временные опоры.
В Кривой бухте собирают одновременно несколько конструкций. Недавно на строймайданчик привезли ванты для моста. Сейчас их 30. Ожидается прибытие еще 18. Всего на каждой части (низовой и верховой) моста будет по 48 вант длиной от 60 до 200 метров.
Каждый вант перед устройством на мост тщательно исследуют специалисты специализированной австрийской компании. Ванты доставят на мост, после его опускания на опоры, где размотают и прослушают с помощью ультразвука, чтобы убедиться в их качестве. По своим техническим характеристикам они могут прослужить более 80 лет в условиях постоянной нагрузки.
Полностью закончить строительство запорожских мостов строители обещают во второй половине 2022 года. Чтобы успеть в сроки, работы ведутся круглосуточно, а более 500 человек работают в три смены.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.