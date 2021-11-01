В Запорожье ушел из жизни ветеран Второй мировой войны Иван Залужный

В Запорожье на 104 году жизни умер ветеран Второй мировой войны, капитан 1-го ранга Военно-морских сил СССР, участник битвы под Сталинградом Иван Аникеевич Залужный. Долгожитель был дедушкой бойца АТО Ивана Гутника-Залужного, погибшего, защищая украинские земли в зоне АТО.
Легендарный запорожский ветеран пережил Голодомор 1932-1933 годов. После окончания шести классов получил профессию токаря и устроился на работу на завод им. Энгельса (нынешний кабельный) в Запорожье, где в секретном цехе производил детали снарядов. В 1938 году был призван в 14-й горно-стрелковый кавказский полк, сообщили в Запорожской областной государственной администрации.
Проходил службу на Дальнем Востоке. С началом войны в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград. Прошел не только всю войну, но и японскую кампанию. Дослужился до капитана I ранга. После войны продолжил службу в армии.
Награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, орденом «За мужество» ІІІ степени, медалями «Защитнику Отечества» и юбилейной медалью «60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков», двумя орденами Красного знамени, орденом «За боевые заслуги» Почетным знаком комитета ветеранов за активное патриотическое воспитание молодежи и другими наградами.
РепортерUA выражает глубокие соболезнования родным и близким Ивана Аникеевича.
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