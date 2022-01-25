Запорожцам не собираются возвращать сквер Яланского: активист объяснил причины

В начале декабря 2021 года Запорожский апелляционный суд отменил незаконное решение городского совета о передаче парка Яланского в частные руки и признал недействительными незаконные договора аренды. Но запорожцам долго праздновать победу не пришлось.
В январе 2022 года стало известно о том, что город подал касационную жалобу на решение суда апелляционной инстанции, которым суд признал недействительным договор с компанией «Ленд Девелопмент». На сайте городского совета было опубликовано лишь распоряжение об оплате судебного сбора, подробности не разглашались.
На днях в городском совете объяснили мотив такого поступка так:
«В 2008 году было подписано решение о передаче территории сквера в аренду. А в 2017 году был утвержден Генеральный план Запорожья, согласно которому на месте сквера должен быть расположен торговый центр. Мы детально проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что из-за расторжения договоров аренды Запорожье понесет значительный финансовый ущерб», - говорится в сообщении.
В мэрии отмечают, что громада уже получила от арендатора 22 миллиона гривен арендной платы и 3 миллиона компенсации за удаленные деревья. При расторжении договора город должен возместить арендатору из бюджета Запорожья эти деньги. Также арендатор потребует компенсации 75 миллионов гривен, которые потрачены им на работы на этом участке, и как минимум 50 миллионов гривен инфляционных потерь и недополученной прибыли. То есть город будет вынужден отдать около 150 миллионов гривен.
«Понятно, что эти средства в бюджете не предусмотрены. В этом ситуация со сквером Яланского перекликается с необходимостью восстановления школы № 53. Перед нами стоит такой вопрос - на что же потратить 150 миллионов бюджетных гривен, на школу или на сквер. Вполне логично и понятно каждому гражданину, что мы выбираем восстановление школы», - подчеркнули в мэрии.
В результате 19 января, после подачи кассационной жалобы, действие решения аппеляционного суда было приостановлено. Это означает, что рассмотрение судебного дела будет возобновлено.
По словам правозащитника, общественного активиста Дениса Тарасова, судьба сквера Яланского зависит о того, как город видит ситуацию и подходит к решению данного вопроса.
– Если они смотрят в интересах фирмы-застройщика, то тогда каждая сторона то, что получила по договору, должна вернуть. Если город получил арендную плату, то все возвращается в первоначальное состояние. Но это если смотреть в интересах фирмы-застройщика и ее директора и потом аргументировать, почему город подает касационную жалобу против той же громады. Если же смотреть в интересах города, общественности, то городской совет должен подавать не касационную жалобу, а иск после того, как Запорожский апелляционный суд вынес постановление. Нужно было бы подавать иск о возмещении ущерба, причиненного городу. Там же было и освещение, и дорожки, и лавочки, и деревья. У нас был полноценный парк, а его просто уничтожили, - подчеркнул Тарасов.
По его словам, существует также уголовное дело по поводу незаконнй передачи земли и в таком случае, уже не может идти и речь о компенсации арендной платы.
- Только о возмещении ущерба, причиненного городу вследствие незаконной передачи и совершения уголовного правонарушения. То есть устанавливаются виновники и с них потом взыскивается этот ущерб. Мы приходили в городской совет и встречались с представителями городской власти. Встреча состоялась как раз после 1 декабря, когда было обнародовано решение апелляционного суда. Мы подали заявление по поводу создания рабочей группы по вопросам восстановления парка, так как понимали, что на город будут сейчас давить и хотели наработать общий план действий. Нам пообещали, что группа будет создана, парк будет восстановлен и т.д. В результате проходит какое-то время, нет никакой информации о создании рабочей группы. Потом мы узнаем, что город подписал распоряжение о подаче кассационной жалобы в Верховный суд и оплате судебного сбора. Мы обратились в горсовет, чтобы узнать подробности. Нам пришел ответ о том, что создание рабочей группы сейчас «не на часі».
Теперь Верховный Суд будет рассматривать кассационные жалобы на постановление апелляционного суда. Активисты намерены заявить отвод коллегии судей, так как у них есть сомнения, что данная коллегия вынесет справедливое решение по этому делу.
Напомним, конфликт вокруг сквера Яланского продолжался более 10 лет. В суде до сих пор рассматриваются иски активистов относительно законности передачи Запорожским городским советом земельного участка фирме ООО «Ленд Девелопмент».
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