Геращенко сообщил первые официальные данные по обстрелам

Советник главы МВД Антон Геращенко утром в четверг, 24 февраля, сообщает первые официальные данные по вторжению России в Украину, которое началось ранним утром.
По его словам, Россия наносит удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам, по Киеву, Харькову, Днепру. Идут артиллерийские обстрелы границы.
К этом моменту зафиксированы такие атаки врага:
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04:35 на п/н впс В.Писаревка со стороны РФ;
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05:00 с ППр Чертково (РФ) обстрел ППр Милово;
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05:05 впс Н.Слобода обстрел ГРАДами со стороны РФ;
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05:05 нападение на п/н в ППр Гоптовка;
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05:15 обстрел аэродрома Краматорск;
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05:20 впс Веселое, Волчанск, Дергачи - артиллерийский обстрел со стороны РФ;
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05:13 обстрел мЧПр Грабовское впс Краснополье;
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05:23 ППр Бачевск заходит бронетехника;
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05:25 г. Днепр - 2 взрыва на взлетной полосе;
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05:30 впс Тополь обстрел с ГРАДов со стороны РФ;
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05:30 впс Золочев минометный обстрел со стороны РФ;
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05:50 впс Волчанск обстрел с ГРАДов со стороны РФ.
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