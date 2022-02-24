Геращенко сообщил первые официальные данные по обстрелам

РепортерUA 24 Фев 2022 - 07:17

Советник главы МВД Антон Геращенко утром в четверг, 24 февраля, сообщает первые официальные данные по вторжению России в Украину, которое началось ранним утром.

По его словам, Россия наносит удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам, по Киеву, Харькову, Днепру. Идут артиллерийские обстрелы границы.

К этом моменту зафиксированы такие атаки врага:

  • 04:35 на п/н впс В.Писаревка со стороны РФ;

  • 05:00 с ППр Чертково (РФ) обстрел ППр Милово;

  • 05:05 впс Н.Слобода обстрел ГРАДами со стороны РФ;

  • 05:05 нападение на п/н в ППр Гоптовка;

  • 05:15 обстрел аэродрома Краматорск;

  • 05:20 впс Веселое, Волчанск, Дергачи - артиллерийский обстрел со стороны РФ;

  • 05:13 обстрел мЧПр Грабовское впс Краснополье;

  • 05:23 ППр Бачевск заходит бронетехника;

  • 05:25 г. Днепр - 2 взрыва на взлетной полосе;

  • 05:30 впс Тополь обстрел с ГРАДов со стороны РФ;

  • 05:30 впс Золочев минометный обстрел со стороны РФ;

  • 05:50 впс Волчанск обстрел с ГРАДов со стороны РФ.

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