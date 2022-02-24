Официально: В Мелитополе обстреляли воинскую базу

РепортерUA 24 Фев 2022 - 11:07

Сегодня, 24 февраля в 5.30 утра были нанесены авиационные удары по воинской базе, которая находится на территории Мелитополя. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров

По его словам, как только была получена такая информация, в городе была организована работа штаба гражданской обороны по реагированию на чрезвычайную ситуацию.  

“Удары были выполнены исключительно по объектам военной инфраструктуры. У нас на аэродроме есть пострадавшие”, - сказал Федоров.  Городской голова заявил, что штаб по реагированию на ЧС будет функционировать на территории ДК Шевченко. 

Сейчас в больницах остановится плановая госпитализация. Максимально всех пациентов, которых могут выписать со стационаров, выпишут, чтобы больница была готова к чрезвычайным ситуациям.

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