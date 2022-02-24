Официально: В Мелитополе обстреляли воинскую базу

Сегодня, 24 февраля в 5.30 утра были нанесены авиационные удары по воинской базе, которая находится на территории Мелитополя. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, как только была получена такая информация, в городе была организована работа штаба гражданской обороны по реагированию на чрезвычайную ситуацию.
“Удары были выполнены исключительно по объектам военной инфраструктуры. У нас на аэродроме есть пострадавшие”, - сказал Федоров. Городской голова заявил, что штаб по реагированию на ЧС будет функционировать на территории ДК Шевченко.
Сейчас в больницах остановится плановая госпитализация. Максимально всех пациентов, которых могут выписать со стационаров, выпишут, чтобы больница была готова к чрезвычайным ситуациям.