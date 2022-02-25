Ляшко: В Мелитополе под вражеский обстрел попал онкологический диспансер

Сегодня, 25 февраля, в Мелитополе под вражеский обстрел попал онкологический диспансер. В результате чего есть разрушения на втором этаже, также разрушена операционная.
Как сообщил глава МОЗ Украины Виктор Ляшко, никто из пациентов и медицинского персонала онкодиспансера не пострадал, медучреждение продолжает оказывать медицинскую помощь.
Также Ляшко сообщил об обстреле машин скорой помощи на территории Украины. В частности, в Киевской и Запорожской областях. В Запорожской области оккупанты обстреляли экстренную бригаду скорой помощи, в результате атаки никто не пострадал.
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