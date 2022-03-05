В Запорожской области стартовал сбор подписей за закрытие неба над Украиной. Фото. Видео

На территории региона начался сбор подписей жителей Запорожской области в поддержку просьбы Президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над Украиной.
Российское вторжение уже 10 дней наносит сокрушительные удары не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре: школам, садам, больницам. Число погибших мирных людей растет, среди них дети, женщины, пожилые люди.
Глава Запорожской военной администрации Александр Старух призвал жителей региона активно приобщиться к сбору подписей и показать свою позицию. Первыми к инициативе присоединились запорожская молодежь и участники волонтерского центра.
– Убежден, что эта позиция понятна абсолютно каждому. Мы все ждем от западных стран не только обеспокоенности, но и конкретных шагов – закрытие неба, - подчеркнул руководитель региона.