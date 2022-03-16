В Запорожской области оккупанты нанесли удар вертолетами по кирпичному заводу в Малой Токмачке

РепортерUA 16 Мар 2022 - 13:28

Оккупанты систематически наносят авиационные удары с Ми-24 по одному из населенных пунктов в Пологовском районе и обстреляли один из участков местности из минометов, а другой - из гранатометов СПГ. В результате обстрела из миномета один военнослужащий был ранен.

Как сообщил сообщил представитель Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев, также противник нанес удар вертолетами (парами МИ-24) по кирпичному заводу в Малой Токмачке и нанес удар по Александровскому району города Запорожья. Там раздался мощный взрыв.

Что касается наших подразделений – они нанесли огневое поражение по скоплению техники противника, а также обезвредили подразделение оккупантов, поразив три автомобиля «Урал», один военный бронированный автомобиль-внедорожник ГАЗ-2330 «Тигр» и минометный расчет оккупационных войск РФ.

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