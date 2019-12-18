Депутаты приняли бюджет Запорожья на 2020 год

Сегодня депутаты, на 46-й сессии Запорожского горсовета, приняли бюджет города на 2020 год. «За» проголосовал 51 депутат.
Отметим, что согласно проекта объемы бюджета Запорожья будут примерно на 1,1 миллиарда гривен меньше показателей текущего года. Расходы бюджета города на данный момент запланированы на уровне 7,847 млрд гривен. Бюджет развития составляет 1, 2 млрд. грн. Дефицит бюджета составляет более 500 млн грн. Проектом увеличено финансирование ряда ключевых сфер, в частности благоустройства города.
В следующем году город будет направлять собственные средства на те программы, которые недофинансирует государство. В частности на выплату заработных плат учителям, которую не покрывает государственная субвенция.
Есть изменения в содержании медицины, которые должны произойти начиная со 2 квартала 2020 года. В то же время финансирование 1 квартала предусмотрено в виде государственной субвенции, которой недостаточно. Город направит дополнительно 120 млн гривен на нужды отрасли в 1 квартале.
Всего на данный момент предполагается, что город будет вынужден направить 1,2 млрд. гривен собственных доходов на выполнение тех полномочий, которые не обеспечивает государство. Это, например, недофинансирование субвенций в образовании, медицине, содержание профессионально-педагогического образования, заработные платы работников школ (кроме педагогов). Льготный проезд в Запорожье сохранят. На это из бюджета города направят 290 млн гривен.
В 2020 году объем реверсной дотации запланирован на уровне 477 млн гривен, что примерно на 103 миллиона превышает показатели текущего года. В общем запланированный дефицит бюджета должен составить более 500 млн гривен.