Суд отправил дело Елены Бондаренко на новое рассмотрение: адвокаты заявляют о незаконности решения

Сегодня, 23 декабря, в Днепровском апелляционном суде состоялось судебное заседание по делу Елены Бондаренко, на котором были рассмотрены апелляционные жалобы стороны обвинения и потерпевших на оправдательный приговор Коммунарского районного суда Запорожья от 16 сентября 2019 года. На заседании присутствовали представители СМИ, а также общественности.
В своих апелляционных жалобах прокурор Константин Федорченко, который фактически сорвал первое судебное заседание в апелляционном суде своей неявкой, а также адвокаты потерпевших привели формальные основания для пересмотра приговора Коммунарского суда. Например, прокурор не согласился с тем, что вместо полного текста приговора от 16.09.2019 года на следующий день ему вручили только резолютивную часть документа.
Еще одним аргументом прокурора стало якобы нарушение права одного из потерпевших на участие в деле, при этом он сам указывает, что потерпевший лично написал заявление о проведении судебного заседания без своего участия и более года отсутствовал в стране.
Также Константин Федорченко пытался приобщить ухвалу апелляционного суда, которую он получил после окончания судебных дебатов в деле. При этом, в суде первой инстанции, прокурор под фиксацию неоднократно утверждал, что у него нет аргументов, которые суду необходимо исследовать до перехода в дебаты. Основываясь на такие якобы нарушения, Константин Федорченко не согласился с оправдательным приговором и просил вернуть дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Адвокат Алексей Гнидой, который представляет интересы фирмы «ГЮСС», также не сослался ни на одно фактическое нарушение судом первой инстанции процессуальных и материальных норм. Его аргументы для отмены приговора сводились к тому, что был нарушен порядок проведения одного из судебных заседаний, которое проходило в закрытом режиме, а также на тот факт, что суд первой инстанции в приговоре употребил формулировку «органы досудебного следствия» из чего адвокат сделал вывод, что все долгие годы суд рассматривал подозрение, а не обвинительный акт. При этом, адвокат не придал значения тому, что обвинительный акт зачитывался судом, его поддерживал прокурор, более того, он содержится в материалах дела. Алексей Гнидой поддержал апелляционную жалобу прокурора, требуя также отправить дело на новое рассмотрение.
Не менее необоснованными и формальными были апелляционные жалобы других участников процесса. Так, один из потерпевших, который называет себя «компаньоном» Юрия Комиссарова, и ранее утверждал, что он лично не знаком с Еленой Бондаренко, заявляет, что его права на участие в деле были нарушены.
Апелляция адвоката Дмитрия Гладкого сосредоточена только на его личном восприятии ст. 189, и не содержит какое-либо обоснование.
Однако никто из аппелянтов не привел фактических причин, по которым приговор Коммунарского районного суда может считаться незаконным. По мнению защиты, это связано с тем, что приговор первой инстанции был более чем обоснованным, а суд исследовал и дал оценку всем без исключения доказательствам сторон.
В результате коллегия судей в составе Н. Калинич, А. Иванченко, Н. Онушко отправила данное дело на новое рассмотрение судом первой инстанции.
В комментарии РепортерUA адвокат Елены Бондаренко Александр Заболотний назвал данное решение апелляционного суда незаконным:
– Приговор Коммунарского районного суда яляется более чем обоснованным: в нем содержится полная стенограмма допросов потерпевших, свидетелей, обвиняемых. В этом приговоре содержится полный, поименный перечень всех доказательств, которые подавал прокурор. Этим доказательствам был дан полный исчерпывающий анализ. Между доказательствами и выводами суда проведены причинно-следственные логические связи, то есть приговор абсолютно обоснован, как с практической точки зрения, так и с процессуальной. Апелляционные жалобы стороны обвинения являлись формальными и оперировали общими неконкретными категориями: не было ссылок на определенные фрагменты приговора, на какие-то точные обстоятельства дела и тем более не было ссылок на доказательства вины. На все доводы стороны обвинения мы в своих возражениях предоставили четкие ответы со ссылкой на все части приговора, на доказательства и так далее. Тем не менее Днепровский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционные жалобы стороны обвинения и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Данное решение является однозначно незаконным, – почеркнул Александр Заболотний.
Напомним, что Елена Бондаренко как депутат городского совета инициировала реформу ЖКХ, в результате которой была разрушена схема хищений Юрия Комиссарова через компании «ГЮСС» и «ЗСС». После этого было сфабриковано уголовное дело, а схемы хищений восстановлены. Елена Бондаренко не раз называла свой арест политическим заказом.
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Мой арест – политический заказ Комиссарова, и я готова это доказать – Елена Бондаренко
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В Запорожье реализовывается масштабная финансовая схема через коммунальные предприятия
На сегодняшний день дело по обвинению владельца фирм «ГЮСС» и «ЗСС» Юрия Комиссарова в хищении денежных средств с коммунальных предприятий города находится на рассмотрении в Орджоникидзевском районном суде Запорожья. Только за незначительный период в рамках следствия была установлена сумма в эквиваленте 1,5 млн долларов, фактически украденная у горожан.
Пример того, каким образом Юрий Комиссаров пытался восстановить схемы хищения с коммунальных предприятий, указаны в решении Антимонопольного комитета Украины, который установил факт противоправных действий в отношении компании-конкурента, путем его дискредитации.