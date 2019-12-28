В запорожской больнице зарезали пациента: подробности

Сегодня ночью, 28 декабря, в больнице по улице Победы в Запорожье произошло убийство. Неизвестный зашел в палату медицинского учреждения и нанес ножевое ранение пациенту, мужчине 1978 года рождения. От полученного телесного повреждения последний скончался. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Полтора часа понадобилось полицейским, чтобы раскрыть преступление. Работники Управления уголовного розыска и Вознесеновского отделения полиции установили личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался мужчина 1973 года рождения.
Сейчас мотив преступления устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Продолжается досудебное расследование.