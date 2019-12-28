В запорожской больнице зарезали пациента: подробности

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Какую сумму планируете потратить на празднование Нового года?
500-700
27%
1000
20%
1500 и больше
27%
Не собираюсь праздновать
27%
Всего голосов: 15
Loading...