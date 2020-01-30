В Запорожье подожгли автомобиль общественного активиста. Фото

Сегодня, 30 января, ночью в Запорожье неизвестные подожгли автомобиль общественного активиста Андрея Лукина. Об этом сообщает сам мужчина на своей странице в Facebook.
Поджог произошел около 3:30.
«Неизвестные негодяи лишили меня средства передвижения, на котором я осуществлял свою журналистскую и волонтерскую деятельность и, конечно же, мешал кому то. Очень сильно эта машина помогала и выручала меня и людей, с которыми мы вели нашу деятельность», - сообщает Лукин.
В ГСЧС сообщают, что происшествие случилось по улице Штурмовой в Днепровском районе города. Горел автомобиль «Volkswagen В6». В течение 15 минут возгорание удалось полностью ликвидировать.
В полиции сообщают, что по факту происшествия по признакам ч. 2 ст. 149 УКУ открыто уголовное производство.
«В настоящее время полицейские проводят ряд оперативно-розыскных и следственных действий для установления лиц, причастных к совершению преступления. Раскрытие и расследование уголовного производства находится на контроле руководства ГУНП в Запорожской области. Полиция приложит максимальные усилия, чтобы раскрыть это дерзкое преступление», - отметил и.о. начальника Днепровского отдела полиции Владимир Мателега.