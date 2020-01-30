В Запорожье подожгли автомобиль общественного активиста. Фото

РепортерUA, фото Facebook Андрей Лукин 30 Янв 2020 - 11:14

Сегодня, 30 января, ночью в Запорожье неизвестные подожгли автомобиль общественного активиста Андрея Лукина. Об этом сообщает сам мужчина на своей странице в Facebook.

Поджог произошел около 3:30.

«Неизвестные негодяи лишили меня средства передвижения, на котором я осуществлял свою журналистскую и волонтерскую деятельность и, конечно же, мешал кому то. Очень сильно эта машина помогала и выручала меня и людей, с которыми мы вели нашу деятельность», - сообщает Лукин.

В ГСЧС сообщают, что происшествие случилось по улице Штурмовой в Днепровском районе города. Горел автомобиль «Volkswagen В6». В течение 15 минут возгорание удалось полностью ликвидировать.

В полиции сообщают, что по факту происшествия по признакам ч. 2 ст. 149 УКУ открыто уголовное производство.

«В настоящее время полицейские проводят ряд оперативно-розыскных и следственных действий для установления лиц, причастных к совершению преступления. Раскрытие и расследование уголовного производства находится на контроле руководства ГУНП в Запорожской области. Полиция приложит максимальные усилия, чтобы раскрыть это дерзкое преступление», - отметил и.о. начальника Днепровского отдела полиции Владимир Мателега.

public://uploads/photos/ekyre.png
public://uploads/photos/6ed8g9zh.png
public://uploads/photos/pesaka.png
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Как вы относитесь к вакцинации?
Loading...