Запорожские предприниматели выйдут под стены ЗОГА на Всеукраинскую акцию протеста

Запорожские предприниматели присоединятся к Всеукраинской акции протеста против террора над малым бизнесом и проведут митинг у здания Запорожской облгосадминистрации. Об этом РепортерUA сообщила глава Запорожского городского Союза предпринимателей «Ника» Лидия Кривенко.
«С целью уничтожения малого бизнеса внедряются жестокие финансовые контрибуции, размер которых во много раз превышает размер санкций за более значимые нарушения. Внедряя для малого бизнеса РРО и общую фиксализацию, и, увеличив размер штрафных санкций, власть пытается наложить на предпринимателей тяжелый груз бюджетных и коррупционных платежей. На предпринимателей натравливают контролеров – от инспекции по вопросам труда и госпродслужбы, которые хотят разорвать на куски легальный бизнес. При этом процветает стихийная торговля, уровень тенизации экономики Украины. Также нарушена кодификация трудового законодательства. Вместо совокупности законов о труде, сведенных в кодекс, они хотят в поспешно принять закон о труде, согласно которого устанавливается всевластие работодателей и безправие наемных работников. Поэтому мы не можем молчать и сидеть без действий. В понедельник, 10 февраля, предприниматели присоединяются к Всеукраинской акции протеста и выходят на митинг», – подчеркнула Лидия Кривенко.
Представители малого бизнеса будут требовать от Верховной Рады Украины: принять меры относительно прекращения действия норм законов 128-IX 129-IX; направить законопроект «О труде» на доработку; не голосовать за законопроекты, которые предусматривают частичное или полное, постоянное или временное освобождение от налогов предприятий, к которым отнесены иностранные инвестиции; ограничить размер премии чиновникам величиной, которая не превышает 10% от должностного оклада; не допустить распродажу земли, которая является экономической составляющей независимости Украины.
Подобная акция одновременно состоится в 20 городах Украины. Начало митинга в 10:00.