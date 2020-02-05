В Киеве закрыли онлайн-казино с месячным доходом в миллион долларов. Фото

РепортерUA 05 Фев 2020 - 11:12

Сотрудники киберполиции и Управления стратегических расследований Киевской области разоблачили онлайн-казино с месячным доходом в миллион долларов. Об этом сообщает Департамент киберполиции Украины.

Сообщается, что с начала 2019 года фигуранты, прикрываясь законной деятельностью в сфере ІТ-разработок, организовали работу офисов в Киеве. В офисах работал штат специалистов, которые создали и администрировали ряд онлайн-казино.

Также злоумышленники зарегистрировали интернет-платформу для привлечения партнеров и игроков.

«Фигуранты, замаскировавшись под легальный бизнес, организовали деятельность ряда онлайн-казино и вышли на рынок Украины, Европы, Австралии и США. Противоправная деятельность распространялась в сети как для украинского рынка, так и для Европы, Австралии и США. Месячный доход составлял миллион долларов», - говорится в сообщении.

В январе 2020 года правоохранители зафиксировали факт оказания услуг в сфере игорного бизнеса на территории Украины через сеть Интернет, а также списание денежных средств со счетов государственных банков Украины, для участия в играх указанного казино. После этого правоохранители провели обыски, во время которых изъяли 54 системных блока и 27 ноутбуков, на которых установлено программное обеспечение для оказания незаконных услуг через онлайн-казино.

Кроме того, специалистам киберполиции при осмотре компьютеров, находившихся в офисе компании, удалось расшифровать закриптованные жесткие диски. Это позволило получить информацию о разработке программного обеспечения для работы платформы онлайн-казино, инсталляции виртуальных платежных терминалов и тому подобное.

В настоящее время установлено, что организаторами противоправной деятельности являются три человека 1979, 1983 и в 1986 годов рождения. Решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступления по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности.

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