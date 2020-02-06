В Запорожье объявили тендер на реконструкцию площади Фестивальной

Департамент капитального строительства Запорожской областной государствнной администрации 4 февраля бъявил тендер на проведение реконструкции площади Фестивальной. Стоимость работ составляет 120,7 млн гривен. Данная информация размещена на сайте публичных закупок «Прозоро».
Отмечается, что заказчик может перечислить подрядчику аванс на приобретение и поставку необходимых для выполнения работ материалов, конструкций, изделий в размере до 30% стоимости годового объема строительных работ сроком на 3 месяца.
Все участники должны подать тендерные предложения до 20 февраля. Начало аукциона 21 февраля в 15:00.
Все основные работы подрядчик должен выполнить в период с 9 марта до 28 февраля 2021 года. Срок гарантии - 10 лет.
Согласно предоставлнной информации в рамках реконструкции должны провести демонтаж бетонной основы, благоустройство с появлением крытой велопарковки и новых лавочек, замену инженерных сетей, озеленение, видеонаблюдение, санузел для людей с инвалидностью, архитектурные решения и новые светильники, появление на площади металлоконструкций типа «Замок храбрых рыцарей», установка новых игровых комплексов, обустройство павильонов, новой тротуарной плитке, установка альтанки.