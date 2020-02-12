В киевском метрополитене женщина пыталась похитить чужого ребенка. Видео

РепортерUA 12 Фев 2020 - 20:38

В киевском метрополитене женщина пыталась похитить чужого ребенка. Злоумышленница схватила пятилетнего мальчика и потянула его за собой. Ей помешали мать ребенка и неравнодушные прохожие. 

«В столичную полицию поступило сообщение о том, что на станции метро Лукьяновская неизвестная пыталась похитить малолетнего ребенка. Полицейский, который немедленно прибыл на место происшествия, задержал женщину», – сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что правонарушительницей оказалась 32-летняя уроженка Хмельницкой области.

Женщину задержали, сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о покушении на похищение человека. Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.

 

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