В пятую годовщину военной операции под Дебальцево запорожцы чтут память погибших. Фото

Сегодня, 18 февраля, исполняется пять лет с момента вывода украинских военных из Дебальцево. В военной операции под Дебальцево украинские бойцы месяц вели неравный бой, в столкновениях есть погибшие и раненые. Память тех, кто отдал свою жизнь Дебальцевом плацдарме запорожцы почтили на Аллее Защитников Украины в парке Металлургов, где состоялся митинг и возложение цветов.
Почтить подвиг украинских воинов пришли родные и близкие погибших героев, ветераны антитеррористической операции, военнослужащие. Украинские защитники сорвали планы врага окружить и уничтожить наиболее боеспособные силы украинской армии, разделить подконтрольные Украины части Донецкой и Луганской областей.
Ровно 5 лет назад, 18 февраля 2015, силы антитеррористической операции получили приказ оставить Дебальцево. Бои за город и операция по выходу украинских военных стали одними из самых трагических и масштабных событий за все время войны на востоке Украины. Всего во время битвы за город с 15 января по 18 февраля 2015 года по официальным данным погибли 110 украинских военных, 270 солдат АТО были ранены, семь взяты в плен, 18 человек пропали без вести. Среди погибших есть и запорожцы - Александр Основа, Анатолий Шумило, Александр Шелепаев, Сергей Марьенко, Игорь Щербина, Константин Закревский, Евгений Дужик и Александр Говоруха.
Во время митинга отец погибшего бойца Николай Говоруха рассказал, что его сын, как и другие военные, оказался в неравном бою и отдал за Украину самое дорогое – свою жизнь.
– Когда надо было защищать Украину, ребята ради защиты своего государства отдали все, что у них было – силы, здоровье, жизнь. Почти месяц украинские воины провели в неравном бою под Дебальцево. В 2015 году на карте стояло будущее Украины и ребята достойно держались и не запятнали свою честь. В боях под Дебальцево погиб мой сын, который отдал жизнь за мирное небо. Это большая потеря. Многие ребята погибли, некоторые пропали без вести. Когда украинская армия победит, потому что война еще продолжается, то все потери не будут напрасными, – обратился Николай Говоруха.
По погибшим героям состоялся молебен. Память погибших военных почтили минутой молчания, военным салютом и возложением цветов.