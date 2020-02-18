В Запорожье мужчине, подозреваемому в изнасиловании двух мальчиков, грозит пожизненное. Фото

РепортерUA, фото прокуратуры Запорожской области 18 Фев 2020 - 18:35

Как сообщал РепортерUA ранее, в Запорожье задержали подозреваемого в изнасиловании двух малолетних мальчиков мужчину. Подробности происшествия сообщают в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что 15 февраля 2020 сорокалетний уроженец Луганской области, путем обмана и обещаниями показать металлоискатель у себя дома, заманил в свой дом двух десятилетних местных ребят. 

В дальнейшем, запугивая и угрожая детям, мужчина совершил против них действия сексуального характера. Об этом дети сразу сообщили родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

В ходе расследования установлено, что злоумышленник уже отбывал наказание в виде 11 лет лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 153 УК Украины.

Сегодня, 18 февраля, судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное подозреваемому грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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