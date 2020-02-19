В центре Киева усилена охрана правопорядка: на Банковую привезли автозаки. Фото

РепортерUA 19 Фев 2020 - 12:32

В центре Киева усилена охрана правопорядка в связи с акцией протеста, сообщает пресс-служба столичной полиции в среду, 19 февраля.

На сегодня в центре Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций.

«Для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме», - говорится в сообщении.

На данный момент под Офисом президента митингуют ФОПы против введения РРО и усиления фискального давления, которые ввели изменения в налоговое законодательство.

Пользовательница Facebook Елена Скидан опубликовала фотографию со спецтехникой неподалеку от ОП. 

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