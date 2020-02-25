Следователи ГБР задержали на взятке одного из запорожских полицейских, который прикрывал мошенницу. Фото

Следователи ГБР задержали советника начальника и руководителя одного из секторов ГУ Нацполиции за взятку в 5000 долларов США. За данную сумму они обещали, что подозреваемый в мошенничестве, избежит уголовного наказания.
Сообщается, что задержан один из советников начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области и начальник одного из секторов Приморского ОП Бердянского отдела полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
По информации ГБР, правоохранители требовали от местной жительницы 5000 долларов США за непривлечение ее к уголовной ответственности за завладение домом на берегу Азовского моря мошенническим методом. Вчера, 24 февраля, следователи ГБР задержали правоохранителей во время получения ими части взятки, в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении, избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Запорожской области. Оперативное сопровождение — Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области.
В пресс-службе ТУ СБУ в Запорожской области сообщили, что советник начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области в Запорожье получил часть взятки (3700 долларов) от жены одного из черных риэлтеров за непривлечение ее мужа к уголовной ответственности. Одновременно в Приморске был задержан начальник сектора
В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Также в СБУ опубликовали видео задержания.